Стартап Маска получит самый мощный суперкомпьютер в мире

Репрезентативное изображение суперкомпьютера / © iStock Как сообщает издание Interesting Engineering, новая машина, которая называется «гигакомпьютером» (по аналогии с гигафабриками Tesla, где производят электромобили), будет содержать, как минимум в четыре раза больше графических процессоров Nvidia H100, чем крупнейшие существующие суперкомпьютеры.