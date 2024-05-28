Стартап Маска получит самый мощный суперкомпьютер в мире

Репрезентативное изображение суперкомпьютера / © iStock Как сообщает издание Interesting Engineering, новая машина, которая называется «гигакомпьютером» (по аналогии с гигафабриками Tesla, где производят электромобили), будет содержать, как минимум в четыре раза больше графических процессоров Nvidia H100, чем крупнейшие существующие суперкомпьютеры.
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