Поворот на Восток: товарооборот Китая и России за 2022 год вырос на 29% и достиг 100 млрд.

Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. По данным ведомства, экспорт Китая в РФ в январе — июле вырос на 5,2%, до $36,27 млрд Михаил Морозов Фото: Zuma/TASS Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.