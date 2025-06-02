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На пляже лучше не трогать: какие ракушки и моллюски опасны для человека

На пляже лучше не трогать: какие ракушки и моллюски опасны для человека

Ежегодно тысячи туристов отправляются на морские курорты, стремясь к солнцу, теплу и приключениям. Однако не все задумываются о том, что за лазурными волнами и белоснежными пляжами скрываются потенциальные опасности.

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