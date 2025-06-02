На пляже лучше не трогать: какие ракушки и моллюски опасны для человека

Ежегодно тысячи туристов отправляются на морские курорты, стремясь к солнцу, теплу и приключениям. Однако не все задумываются о том, что за лазурными волнами и белоснежными пляжами скрываются потенциальные опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии