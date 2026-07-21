Только 4% омичей согласны в размером своей зарплатой и не претендуют на большее - они считают, что текущий заработок полностью соответствует их квалификации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Только 4% омичей согласны в размером своей зарплатой и не претендуют на большее - они считают, что текущий заработок полностью соответствует их квалификации.
Свежие комментарии