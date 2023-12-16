В зону СВО организована поставка дров из поваленных ураганом деревьев

В рамках проекта «Народный фронт. Всё для Победы» организованы поставки дров «за ленточку». «Шторм века», который пронёсся по Крыму, повалил множество деревьев, поэтому устранять последствия урагана было решено с пользой – поддержать бойцов столь необходимым топливом для буржуек в связи с наступлением холодов.