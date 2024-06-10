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В Перми введут льготы на парковку для электромобилей

В Перми введут льготы на парковку для электромобилей

Для использования льготы необходимо будет внести информацию об автомобиле в специальный реестр.Мэр Перми Эдуард Соснин представил проект городской думе, согласно которому предлагается ввести льготы на парковку для владельцев электромобилей.

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