В Перми введут льготы на парковку для электромобилей

Для использования льготы необходимо будет внести информацию об автомобиле в специальный реестр.Мэр Перми Эдуард Соснин представил проект городской думе, согласно которому предлагается ввести льготы на парковку для владельцев электромобилей.
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