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Царьград

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Отец Илона Маска неожиданно прибыл в Москву: названа причина визита

Отец Илона Маска неожиданно прибыл в Москву: названа причина визита

Появление родственника известного миллиардера в России вызвало повышенное внимание.Эррол Маск, отец миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, прибыл в русскую столицу для участия в мероприятии «Форум будущего 2050».

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