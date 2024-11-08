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Источник: Мбаппе больше не хочет выступать за сборную Франции под руководством Дешама

Источник: Мбаппе больше не хочет выступать за сборную Франции под руководством Дешама

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе больше не хочет выступать за сборную Франции ​​в текущей ситуации, сообщает Get French Football News со ссылкой на ютуб-канал журналиста Ромена Молины.

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