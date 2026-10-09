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Царьград

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Боец отряда «Барс-НН» погиб при отражении атаки дронов на Нижегородскую область

Боец отряда «Барс-НН» погиб при отражении атаки дронов на Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что при отражении атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб военнослужащий отряда «Барс-НН», у которого остались жена и двое сыновей.

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