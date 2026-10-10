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Кравец о 5:1: «Для «Барыса» победа над «Авангардом» особенно важна. Соперник много бросал, но количество не всегда позволяет победить»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал домашнюю победу над «Авангардом» (5:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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