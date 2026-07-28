The State Of American Elections: For The Left, 'The Worse, The Better' Authored by Bradley Thayer via American Greatness, Americans long knew that their elections were in embarrassingly poor shape, but President Donald Trump’s address this month revealed just how extensive the problems had become.
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