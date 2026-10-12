Лавров: Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.