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Лавров: Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий

Лавров: Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

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