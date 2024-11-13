На набережной Тукая в Челнах началось строительство открытых бассейнов — эскизы

На набережной Тукая в Набережных Челнах началось строительство открытых бассейнов. О старте проекта сообщил глава администрации Комсомольского района Автограда Ленар Ахметзянов и опубликовал рендеры будущего объекта.
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