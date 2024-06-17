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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

С арендованным карабином в Северной Осетии

С арендованным карабином в Северной Осетии

На сегодняшний день дагестанский тур из Кармадонского ущелья оказался самым трудовым и памятным. Думаю, любой охотник имеет такой трофей, ценность которого определяют не финансовые затраты на его добычу, а те преодолённые трудности и костры эмоций, которыми сопровождалась охота.

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