С арендованным карабином в Северной Осетии

На сегодняшний день дагестанский тур из Кармадонского ущелья оказался самым трудовым и памятным. Думаю, любой охотник имеет такой трофей, ценность которого определяют не финансовые затраты на его добычу, а те преодолённые трудности и костры эмоций, которыми сопровождалась охота.