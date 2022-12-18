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В Челябинской области военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Ремень безопасности»

В Челябинской области военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Ремень безопасности»

В ходе профилактики нарушений правил и требований безопасности дорожного движения военные автоинспекторы проинструктировали водителей воинских частей и соединений.

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