Есть путешествия, которые планируешь месяцами, выверяя каждый маршрут и бронируя всё заранее. А есть те, что рождаются спонтанно — за чашкой утреннего кофе, когда кто-то из друзей бросает в воздух полушутливую фразу, и вдруг оказывается, что все восприняли её всерьёз.
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