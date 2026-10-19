Есть путешествия, которые планируешь месяцами, выверяя каждый маршрут и бронируя всё заранее. А есть те, что рождаются спонтанно — за чашкой утреннего кофе, когда кто-то из друзей бросает в воздух полушутливую фразу, и вдруг оказывается, что все восприняли её всерьёз.