Кендрик Перкинс об обмене Луки Дончича на Энтони Дэвиса: «Даллас» выиграл в этой сделке»

«Даллас» выиграл в этой сделке. Связка Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга будет Особенной!!! Вдобавок им не пришлось отказываться от Лайвли, Гэффорда или Пи Джей Вашингтона», – написал бывший баскетболист и эксперт ESPN в соцсетях.
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