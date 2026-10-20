“Nine days after next month’s midterm elections, three prominent Democrats who are widely believed to have presidential ambitions will join other potential 2028 party contenders in Denver to discuss the future of the party,” CBS News reports.
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