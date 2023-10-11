"Никакого Израиля не будет": Страшную дату предсказали политики, учёные и святые старцы

Ближний Восток вспыхнул с новой силой. После серии атак на Израиль со стороны радикальной группировки ХАМАС войска Тель-Авива начали ровнять сектор Газа с землёй, не считаясь с потерями среди мирного населения.
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