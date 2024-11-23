Под Челябинском столкнулись автобус и такси. Есть погибшие

Автобус и легковой автомобиль вспыхнули после столкновения в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария призошла сегодня, 23 ноября, ночью на автодороге «Восточный обход Челябинска».