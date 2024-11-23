Под Челябинском столкнулись автобус и такси. Есть погибшие

Автобус и легковой автомобиль вспыхнули после столкновения в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария призошла сегодня, 23 ноября, ночью на автодороге «Восточный обход Челябинска».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии