С 1 сентября 2027 года работа транспортных экспедиторов в Беларуси будет запрещена без включения сведений о них в единый реестр, порядок ведения которого уже определён проектом постановления Совета министров.
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