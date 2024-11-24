«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах

Коллаж Царьграда Россия без русских флагов. Почему русским студентам неуютно в наших вузах В ведущих вузах страны с недавних пор своя атмосфера: там танцуют лезгинку, студенты разгуливают в папахах, чуть ли не каждую неделю всенародно едят плов и пахлаву и размахивают флагами Закавказья и Средней Азии.