Театр абсурда
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Театр абсурда

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«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах

«С русскими долго не разговариваю»: В Тюмени приезжий подросток отрабатывает приемы на младших классах

  Коллаж Царьграда Россия без русских флагов. Почему русским студентам неуютно в наших вузах В ведущих вузах страны с недавних пор своя атмосфера: там танцуют лезгинку, студенты разгуливают в папахах, чуть ли не каждую неделю всенародно едят плов и пахлаву и размахивают флагами Закавказья и Средней Азии.

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