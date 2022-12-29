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Валиева о чемпионате России: «Очень рада, что сделала четверной тулуп – на последних стартах у меня не получался даже один, а тут сразу два. Очень горжусь собой»

Фигуристка Камила Валиева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале высказалась об итогах чемпионата России и предстоящих ледовых шоу.

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