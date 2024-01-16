Боевика «Азова» приговорили к пожизненному за расстрел автомобиля с детьми

Боевик «Азова» (террористической организации, запрещенной на территории РФ) Сергей Михайленко, расстрелявший в Мариуполе автомобиль с детьми, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
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