Чэнду (ATP). 2-й круг. Качмазов встретится с Даниэлем, Вукич – с Мартинесом

Сетка турнира здесь. Chengdu Open Чэнду, Китай 17 – 24 сентября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 171 655 долларов Открытые корты, хард Второй круг Алибек Качмазов (Россия) Таро Даниэль (Япония) Дата проведения 20 сентября, 08.
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