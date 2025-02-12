ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО «СТРОИТЕЛЬНИЦАМ» Т.Н. «ЕДИНОГО ЕВРЕЙСКОГО (ИЗРАИЛЬСКОГО) НАРОДА».

Начну я этот опус с воспоминания встреч и бесед, в посл. прим. 10-15 лет. с уже не юными «отцветшими красотками» из иммигранток из СССР (СНГ) начала-середины 90-х, многие из которых развелись со своими «советскими» мужьями, у 95-99% которых резко снизился из-за иммиграции, профессиональной и иной невостребованности и пр.