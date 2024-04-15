54-летняя Анна Ардова была замечена на сайте знакомств

Звезда шоу “Одна за всех” настойчиво стремится найти истинное счастье. Сплетни о романах Анны Ардовой с Максимом Дроздом и Максимом Авериным вызывали интерес, однако внимание актрисы привлекли мужчины с сайтов знакомств.