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Военное обозрение

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Военная помощь США Украине по сравнению с 1-й половиной 2023 года сократилась на 90 с лишним процентов

Военная помощь США Украине по сравнению с 1-й половиной 2023 года сократилась на 90 с лишним процентов

В октябре текущего года США предоставили Украину наименьший объем помощи за весь период с начала проведения российской спецоперации, при этом отмечается тенденция к еще большему снижению объемов выделяемой Вашингтоном Киеву финансовой поддержки.

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