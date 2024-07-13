МАК опубликовал кадры черных ящиков упавшего в Подмосковье Superjet-100

Черные ящики потерпевшего крушение самолета Sukhoi Superjet 100 возле Коломны в Московской области, доставленные в лабораторию, подготовили для расшифровки и анализа, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
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