Листай.ру [СМИ]

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Угадали?«Я прям обалдела»...
  • Валерий Ворожищев
    Либерализм ёмко и крепко засел во всём, что находится вокруг нас. Всё это тесно связано с баблом, которое в наши душ...«Я прям обалдела»...
  • Валерий Ворожищев
    Понятно, что если имеется гонения на предпринимателя, то нужно проверять эти уголовные дела. А что делать, если наобо...«Я прям обалдела»...

«ВСУ экстренно готовят наступление!»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 389

«ВСУ экстренно готовят наступление!»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 389

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2023 г.: Спецоперация РФ на Украине, день 389-й.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх