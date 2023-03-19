«ВСУ экстренно готовят наступление!»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 389

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2023 г.: Спецоперация РФ на Украине, день 389-й.
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