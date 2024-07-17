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  • Юрий Зубрин
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Температура воздуха в Крыму понизится к концу недели

Температура воздуха в Крыму понизится к концу недели

Небольшое уменьшение температуры ожидается в Крыму к концу этой недели. Как сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 19, 20, 21 и 22 июля такой высокой температуры уже не будет, но сказать, что жара полностью прекратиться, нельзя.

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