Температура воздуха в Крыму понизится к концу недели

Небольшое уменьшение температуры ожидается в Крыму к концу этой недели. Как сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 19, 20, 21 и 22 июля такой высокой температуры уже не будет, но сказать, что жара полностью прекратиться, нельзя.