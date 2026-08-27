Куда уходит заряд: личный опыт поиска скрытых потребителей энергии на телефоне

Быстрый разряд смартфона редко объясняется одной-единственной причиной. Чаще всего это комбинация малозаметных факторов, которые накапливаются неделями: какое-то приложение начинает вести себя навязчиво, обновление системы меняет алгоритмы энергопотребления, а привычные настройки перестают соответствовать изменившимся условиям использования.