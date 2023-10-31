На Украине силовики обнаружили начислявшего выплаты дезертирам командира ВСУ

Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что передало в суд дело командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в Николаевской области начислил 125 тысяч долларов самовольно покинувшим место службы подчиненным.
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