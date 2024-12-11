Политолог объяснил опасения Европы из-за возможной конфискации российских активов

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Euroclear опасаются финансовой нестабильности, которую может повлечь за собой конфискация активов России.
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