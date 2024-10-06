Гуманитарный груз из Калининского района доставили на передовую

Жители передали печи-буржуйки, генераторы, продукты и многое другое Гуманитарный груз, отправленный бойцам СВО в конце сентября, доставлен по назначению, сообщает пресс-служба Калининского района Петербурга.
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