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Петербургский дневник

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Гуманитарный груз из Калининского района доставили на передовую

Гуманитарный груз из Калининского района доставили на передовую

Жители передали печи-буржуйки, генераторы, продукты и многое другое Гуманитарный груз, отправленный бойцам СВО в конце сентября, доставлен по назначению, сообщает пресс-служба Калининского района Петербурга.

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