ABC: ураган "Милтон" разрушил около 125 домов во Флориде

REUTERS/Ricardo Arduengo В результате торнадо, которые произошли в штате Флорида с приходом урагана "Милтон", были разрушены около 125 домов, заявил глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри, передает ABC.
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