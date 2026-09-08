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В ЕК заявили о ситуации конфликта интересов у премьера Чехии Андрея Бабиша

В ЕК заявили о ситуации конфликта интересов у премьера Чехии Андрея Бабиша

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш находится в ситуации потенциального конфликта интересов, сообщила представитель Еврокомиссии Луиза Боги, передает 8 сентября портал iDNES.

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