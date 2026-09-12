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Регионы России

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«Реал» примет «Райо Вальекано» в 5-м туре Ла Лиги

«Реал» примет «Райо Вальекано» в 5-м туре Ла Лиги

В составе «Реала» на поле выйдут звезды команды, включая Килиана Мбаппе и Миши Диоманде. Это будет важное противостояние на домашнем стадионе клуба.

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