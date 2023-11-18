Ловушка для сверхдержав. Одна на всех

Ирина Черных Хозяева США для того и создали это государство, чтобы держать его в качестве цербера, угрожающего любому государству, которое так или иначе может претендовать на роль мирового гегемона.

Владимир Соловьев Апостолы спросили Иисуса Христа, какой будет признак кончины Века сего? Он ответил им: "Никто не знает ни дня, ни часа начала страшного суда, а только Отец Мой Небесный". Рисовать апокалиптическую картину Века Сего бесполезное занятие!