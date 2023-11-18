Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ловушка для сверхдержав. Одна на всех

Ловушка для сверхдержав. Одна на всех

Ещё 10-20 лет назад, что при Буше, при Обаме и даже иногда при Трампе, не счесть саммитов Россия-США с участием первых лиц.

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Комментарии
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Ирина Черных
Хозяева США для того и создали это государство, чтобы держать его в качестве цербера, угрожающего любому государству, которое так или иначе может претендовать на роль мирового гегемона.
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10 час.
Владимир Соловьев
Апостолы спросили Иисуса Христа, какой будет признак кончины Века сего? Он ответил им: &quot;Никто не знает ни дня, ни часа начала страшного суда, а только Отец Мой Небесный&quot;. Рисовать апокалиптическую картину Века Сего бесполезное занятие!
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9 час.
Я
Яна
Потому что все желают своим путём идти. Изобретать велосипед, тоже иногда интересно.
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8 час.

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