Эксперт: Выход Grand Theft Auto VI может спровоцировать всплеск интереса к Xbox Series X|S — это последний шанс для MicrosoftУчитывая ухудшающуюся экономическую ситуацию в мире, Xbox Series S может стать очень привлекательным предложением.
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