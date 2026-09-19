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Газета.ру

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На Кубани члены избиркома встретили по дороге на выборы медведя

На Кубани члены избиркома встретили по дороге на выборы медведя

Медведь встретился на пути на выборы членам избирательной комиссии в Апшеронском районе Краснодарского края.

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