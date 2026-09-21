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Сжигание SHIB почти не влияет на цену Shiba Inu

Сжигание SHIB почти не влияет на цену Shiba Inu

Анализ динамики Shiba Inu показывает, что текущие темпы сжигания токенов практически не оказывают влияния на стоимость SHIB.

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