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«Летающая парта» стала бойцом: Як-130М получил радар и тепловизор

«Летающая парта» стала бойцом: Як-130М получил радар и тепловизор

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) модернизировали учебно-боевой самолет Як-130 до версии Як-130М, значительно расширив его боевой потенциал.

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