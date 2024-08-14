Запад знает, что ответа не будет: В чём секрет смелости Зеленского и гуляющих по Киеву послов

В чём секрет смелости Зеленского и гуляющих по Киеву послов. Знают, что мы как и Иран не будем отвечать и усиливать эскалацию. Потому и будут творить что придумают. Однако это делать придётся, но большей ценой - жизнями людей. США на этом и играют.

ВН

Валерий Никитин

у глобалистов нет родной земли. нет своего населения. англосаксы привыкли воевать на чужой земле, островное мышление. эмоциональный порыв автора понятен. только куда швырять ядреным оружием? по сути это временно оккупированная наша территория. и дай бох мы на ней будем воспитывать следующее поколение. и вот здесь вопрос экзистенциальный: сами то мы кого воспитываем своими" образовательными программами? у самих в высоких кабинетах соросята сидят.