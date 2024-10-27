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Гран-при Канады. Сакамото победила, Мацуике – 2-я, Йошида – 3-я

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Галифакс, Канада Женщины Произвольная программа Начало – 1:10 по московскому времени (27 октября), прямая трансляция – Okko.

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