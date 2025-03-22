В подмосковном Щёлкове полицейские задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками МУ МВД России «Щёлковское» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана на территории округа 42-летняя жительница Балашихи, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.
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