Где наши воины-интернационалисты, и почему РФ не вербует наемников?

Максим

"...и почему РФ не вербует наемников?" - как это не вербует? В СВО участвуют исключительно контрактники. А почему/зачем? Для того, чтобы вернувшиеся с СВО не могли заявить "Мы за Родину кровь проливали, а вы тут всё прихватизировали!". Контрактникам укажут на их контракт, в котором русским по белому написано, что за довольствие и денежное вознаграждение, т.е. за долю малую от прихватизированного ранее.