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Где наши воины-интернационалисты, и почему РФ не вербует наемников?

Где наши воины-интернационалисты, и почему РФ не вербует наемников?

Если помните, три-четыре дня назад по нашему мейнстриму пытались раскручивать новость о том, что кубинские власти накрыли какую-то обширную сеть торговли людьми, занимающуюся поставками бойцов в зону СВО.

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Комментарии
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Максим
&quot;...и почему РФ не вербует наемников?&quot; - как это не вербует? В СВО участвуют исключительно контрактники. А почему/зачем? Для того, чтобы вернувшиеся с СВО не могли заявить &quot;Мы за Родину кровь проливали, а вы тут всё прихватизировали!&quot;. Контрактникам укажут на их контракт, в котором русским по белому написано, что за довольствие и денежное вознаграждение, т.е. за долю малую от прихватизированного ранее.
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