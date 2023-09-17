Если помните, три-четыре дня назад по нашему мейнстриму пытались раскручивать новость о том, что кубинские власти накрыли какую-то обширную сеть торговли людьми, занимающуюся поставками бойцов в зону СВО.
Где наши воины-интернационалисты, и почему РФ не вербует наемников?
Комментарии
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Максим
"...и почему РФ не вербует наемников?" - как это не вербует? В СВО участвуют исключительно контрактники. А почему/зачем? Для того, чтобы вернувшиеся с СВО не могли заявить "Мы за Родину кровь проливали, а вы тут всё прихватизировали!". Контрактникам укажут на их контракт, в котором русским по белому написано, что за довольствие и денежное вознаграждение, т.е. за долю малую от прихватизированного ранее.
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