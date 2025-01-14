«Отношения между Ираном и Россией развиваются по восходящей траектории»

Современные глобальные события наглядно демонстрируют, что мировая система вступила в структурный переход от однополярного порядка к многополярному: мы видим сложное сочетание альянсов и соперничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии