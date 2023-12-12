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Ноль реакции, проблемы с маскировкой и общий провал: приключения «нежной» техники Запада в России

Ноль реакции, проблемы с маскировкой и общий провал: приключения «нежной» техники Запада в России

"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал Марочко.

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Комментарии
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E
Ed
&quot;Киев умрет, но не станет .... &quot; - идея хорошая. Православие убито, русских уничтожают, память и памятники снесены - вас уже нет, осталось оформить трибуналом отсутствие документально
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