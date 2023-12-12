Ноль реакции, проблемы с маскировкой и общий провал: приключения «нежной» техники Запада в России

"В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом", - рассказал Марочко.
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