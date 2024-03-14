Shot: учитель информатики в Пензе совратил восьмиклассницу и отправил дикпик

В Пензе возбудили уголовное дело о совращении малолетней и распространении порнографии. Учитель информатики сознался, что отправил фото своего полового органа в чат школьниц и имел с одной из учениц интимную близость, сообщил Telegram-канал Shot.
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